Станцию метро "Пражская" предложили переименовать

Станцию метро "Пражская" могут переименовать

Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".

Просьбу поддержать такую инициативу направили в письме главе Минобороны Сергею Шойгу. По мнению авторов этой идеи, такое решение будет ответом на демонтаж в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Монумент был снесен 3 апреля 2020 года. Группа людей, занятых демонтажем, также сбили памятные надписи. По словам сенатора Владимира Джабарова, подобное поведение "оскорбительно" с учетом того, что Россия была готова выкупить памятник и перевезти на родину маршала.

Снос скульптуры также прокомментировал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. По словам сенатора, за действия Праги должно последовать "политическое осуждение".

Следственный комитет РФ завел уголовное дело в связи с демонтажем памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. В ведомстве подчеркнули, что Чехия нарушила договоренности с российской стороной.

