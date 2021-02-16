Движение в центре Москвы восстановили после обрушения строительных лесов

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Движение по нескольким улицам в центре Москвы восстановили после обрушения строительных лесов. Об этом информирует столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее транспорт не мог проехать от площади Яузские Ворота на Солянскую улицу и повернуть налево с улицы Солянки на Солянский проезд. Кроме того, был перекрыт Лубянский проезд до улицы Маросейки.

"Движение восстановлено", – заявили в Дептрансе.

Накануне в Лубянском проезде обрушились строительные леса. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. На место оперативно прибыли экстренные службы столицы.

В результате происшествия пострадал один человек. Он был госпитализирован.

В районе места обрушения были введены ограничения на работу общественного транспорта. В районе метро "Китай-город" временно изменены маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158 и 904. Помимо этого, скорректирован порядок проезда электробуса № 38.