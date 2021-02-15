Движение в центре Москвы перекрыли из-за обрушения строительных лесов

17:23
Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы
Движение по ряду улиц перекрыли из-за обрушения строительных лесов в центре Москвы, сообщили в департаменте транспорта столицы.
"Перекрыто движение от площади Яузские Ворота на Солянскую улицу, поворот налево с улицы Солянки на Солянский проезд, а также Лубянский проезд до улицы Маросейки", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, по уточненным данным, движение перекрыли на улице Солянке.
Строительные леса обрушились в Лубянском проезде в понедельник днем. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. На место оперативно прибыли экстренные службы столицы.
В результате происшествия пострадал один человек, ему потребовалась госпитализация.
В районе места обрушения были введены ограничения на работу общественного транспорта. В районе метро "Китай-город" временно изменены маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158 и 904. Помимо этого, скорректирован порядок проезда электробуса № 38.
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