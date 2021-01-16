Погодные условия не влияют на строительство ж/д объектов Московского транспортного узла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Морозы и снегопады не влияют на темпы строительства железнодорожных объектов Московского транспортного узла. Об этом сообщили в пресс-центре Московской железной дороги.

"Снегопады и установившиеся в Москве морозы не влияют на темпы строительства объектов железнодорожного транспорта. Работы ведутся в штатном режиме. Железнодорожные строители трудятся в несколько смен, в выходные, праздничные дни, преимущественно без остановки движения поездов", – заявили в МЖД.

Отмечается, что сейчас продолжаются работы на станциях МЦД-1 и МЦД-2. В частности, строительство ведется на станциях "Окружная", "Печатники", "Щукинская", "Марьина роща", "Курский вокзал", "Петровско-Разумовская", "Тимирязевская", "Дмитровская" и "Каланчевская". Также работы идут еще на 11 остановочных пунктах Киевского направления, сообщили в пресс-центре МЖД.

Также в районе Москвы-Сити создают соединительную ветвь длиной в 4,8 километра. В настоящий момент возводят и новые пути, и инженерные сооружения. Например, на МЦД и Большом кольце строят восемь путепроводов и три железнодорожных моста.

"В рамках проекта МЦД продолжается масштабная реконструкция участков Курский вокзал – Каланчевская, Курский вокзал – Нижегородская (Карачарово), строится новый вокзальный терминал в Черкизове", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Московская железная дорога готова к работе в условиях сильных морозов. В частности, для этого установили дополнительные тепловые пушки, а в вагонах поездов провели проверки герметизации окон и обогрева салонов.