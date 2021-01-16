Погодные условия не влияют на строительство ж/д объектов Московского транспортного узла

17:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Морозы и снегопады не влияют на темпы строительства железнодорожных объектов Московского транспортного узла. Об этом сообщили в пресс-центре Московской железной дороги.
"Снегопады и установившиеся в Москве морозы не влияют на темпы строительства объектов железнодорожного транспорта. Работы ведутся в штатном режиме. Железнодорожные строители трудятся в несколько смен, в выходные, праздничные дни, преимущественно без остановки движения поездов", – заявили в МЖД.
Отмечается, что сейчас продолжаются работы на станциях МЦД-1 и МЦД-2. В частности, строительство ведется на станциях "Окружная", "Печатники", "Щукинская", "Марьина роща", "Курский вокзал", "Петровско-Разумовская", "Тимирязевская", "Дмитровская" и "Каланчевская". Также работы идут еще на 11 остановочных пунктах Киевского направления, сообщили в пресс-центре МЖД.
Также в районе Москвы-Сити создают соединительную ветвь длиной в 4,8 километра. В настоящий момент возводят и новые пути, и инженерные сооружения. Например, на МЦД и Большом кольце строят восемь путепроводов и три железнодорожных моста.
"В рамках проекта МЦД продолжается масштабная реконструкция участков Курский вокзал – Каланчевская, Курский вокзал – Нижегородская (Карачарово), строится новый вокзальный терминал в Черкизове", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Московская железная дорога готова к работе в условиях сильных морозов. В частности, для этого установили дополнительные тепловые пушки, а в вагонах поездов провели проверки герметизации окон и обогрева салонов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: