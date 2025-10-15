Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 12:30 (обновлено 15.10.2025 13:12)

Транспорт

Движение перекрыли на нескольких улицах в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение перекрыли на нескольких улицах в Москве, предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В частности, автовладельцы не смогут проехать по Ленинскому проспекту и Боровицкой площади, Кремлевской набережной, внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе, Смоленской и Тверской улицах.

Транспортное ведомство призвало водителей к внимательности при построении маршрута.

Еще одно ограничение начнет действовать с 16 октября на участке улицы Плеханова по причине проведения инженерных работ. Запрет продлится до 30-го числа. На этот период для проезда будут недоступны две полосы.

Кроме того, до 28 ноября для автовладельцев будет недоступен 2-й Донской проезд. Перекрытия связаны с проведением работ по сносу объектов капитального строительства.

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика