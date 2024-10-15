РИА Новости: на Большой Ордынке в Москве не оказалось взрывчатки

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Силовики не обнаружили взрывчатку под автомобилем на Большой Ордынке в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, подозрительный предмет оказался пустой картонной коробкой. Таким образом, информация о подозрительном предмете не подтвердилась.

Ранее саперов и кинологов вызвали на место обнаружения подозрительного предмета у одного из автомобилей. В связи с данной ситуацией в районе Большой Ордынки движение было перекрыто.

До этого из-за подозрительного предмета закрывался вход в Еврейский музей и центр толерантности со стороны Новосущевского переулка. Горожан "по техническим причинам" просили пользоваться проходом на территорию со стороны улицы Образцова, но позже вход с другой стороны был вновь открыт. Спустя некоторое время представители музея рассказали, что он закрывался из-за проверки территории комплекса сотрудниками полиции.

