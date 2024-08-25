Вход в Еврейский музей в Москве закрывался из-за подозрительного предмета

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Вход в Еврейский музей и центр толерантности со стороны Новосущевского переулка закрывался для посетителей, сообщает пресс-служба в своем телеграм-канале.

Горожан "по техническим причинам" просили пользоваться проходом на территорию со стороны улицы Образцова, но позже вход с другой стороны был вновь открыт.

В беседе с РИА Новости представители музея рассказали, что музей закрывался из-за проверки территории комплекса сотрудниками полиции. Позднее правоохранители нашли здесь некий предмет, добавляли в пресс-службе.

До этого Большой театр в Москве пришлось эвакуировать из-за ложного срабатывания извещателей. Тогда здание самостоятельно покинули около тысячи человек. Позднее заведение заработало в штатном режиме, а зрители продолжили просмотр второго действия балета "Раймонда".

