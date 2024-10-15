РИА Новости: движение перекрыто в районе Большой Ордынки из-за подозрительного предмета

15 октября, 17:44Транспорт
К настоящему моменту место, где находилось это авто, оцеплено, подчеркнул собеседник агентства. Там уже начали работать сотрудники полиции.
Ранее из-за подозрительного предмета закрывался вход в Еврейский музей и центр толерантности со стороны Новосущевского переулка. Горожан "по техническим причинам" просили пользоваться проходом на территорию со стороны улицы Образцова, но позже вход с другой стороны был вновь открыт. Спустя некоторое время представители музея рассказали, что он закрывался из-за проверки территории комплекса сотрудниками полиции.