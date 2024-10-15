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15 октября, 17:44

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РИА Новости: движение перекрыто в районе Большой Ордынки из-за подозрительного предмета

Движение перекрыто в районе Большой Ордынки из-за подозрительного предмета

Видео: Москва 24

Движение перекрыли в районе Большой Ордынки в центре Москвы. Причиной для этого послужил подозрительный предмет, обнаруженный у одной из машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

К настоящему моменту место, где находилось это авто, оцеплено, подчеркнул собеседник агентства. Там уже начали работать сотрудники полиции.

Ранее из-за подозрительного предмета закрывался вход в Еврейский музей и центр толерантности со стороны Новосущевского переулка. Горожан "по техническим причинам" просили пользоваться проходом на территорию со стороны улицы Образцова, но позже вход с другой стороны был вновь открыт. Спустя некоторое время представители музея рассказали, что он закрывался из-за проверки территории комплекса сотрудниками полиции.

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