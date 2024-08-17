Двух граждан Турции задержали у мечети в Москве из-за предмета, похожего на гранату

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Охрана Соборной мечети Москвы задержала двух граждан Турции на входе в комплекс, которые пытались пронести гранату без взрывчатого вещества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда Духовного управления мусульман Дамира Мухетдинова.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, предмет оказался сувениром и не представляет опасности.

"Сегодня в полицию поступило сообщение, что в Выползовом переулке находятся неизвестные с подозрительным предметом. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции", – говорится в сообщении.

Ранее полиция задержала вооруженного мужчину на парковке ТЦ в Ростове-на-Дону. По предварительной информации, он ходил вдоль парковки и дергал ручки автомобилей. Его доставили в территориальный отдел полиции. Информация о якобы стрельбе в ТЦ не подтвердилась.

Между тем полиция задержала мужчину, который бросил муляж гранаты для игры в страйкбол у станции метро "Сходненская". Граната не содержала в себе осколков, однако она издала громкий хлопок и выбросила облако белого дыма. В столичном Дептрансе напомнили, что подобное поведение неприемлемо.

