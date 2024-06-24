Фото: телеграм-канал "Это Ростов новости"

Полиция задержала вооруженного мужчину на парковке ТЦ в Ростове-на-Дону, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, мужчина ходил вдоль парковки и дергал ручки автомобилей. Его доставили в территориальный отдел полиции. Информация о якобы стрельбе в ТЦ не подтвердилась.

В свою очередь, губернатор области Василий Голубев в своем телеграм-канале написал, что задержанный имел при себе травматическое оружие. Правоохранители квалифицировали инцидент как хулиганство.

"Вопрос находится на контроле", – добавил он.

Ранее по статье о хулиганстве возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, который находился в столичном метро в обнаженном виде. По данным правоохранителей, мужчину задержали на станции "Павелецкая". После этого его доставили в отдел полиции, где он признался, что является блогером и подобными действиями хотел привлечь внимание общественности.

До этого полиция задержала мужчину, который бросил муляж гранаты для игры в страйкбол у станции метро "Сходненская". Граната не содержала в себе осколков, однако она издала громкий хлопок и выбросила облако белого дыма. В столичном Дептрансе напомнили, что подобное поведение неприемлемо.