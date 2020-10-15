Карты "Тройка" с изображением советских танков поступили в продажу в Москве

Фото: mosmetro.ru
Новая коллекция карт "Тройка" под названием "Стальное братство" поступила в продажу в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
На проездных изображены советские танки. В частности, в коллекцию, помимо культовых, вошли такие военные машины, как ИС-М, Т-26 и "Объект 140". Общий тираж коллекционных карт составил свыше 30 тысяч экземпляров.
Уточняется, что москвичам предлагают выбрать проездной из десяти разных дизайнов. Приобрести карты "Тройка" с изображением советских танков можно в сувенирных магазинах столичного метро на станциях "Маяковская" и "Трубная". Также они имеются в интернет-магазине подземки и на стойках "Живое общение".
Ранее в продажу поступили лимитированные карты "Тройка", выпущенные в честь 113-летия столичного такси. Приобрести их можно в кассах столичного метро.
Также стало известно, что "Тройку" можно пополнить на сайте цифрового туристического сервиса Russpass. Деньги можно перевести с помощью банковской карты или счета мобильного телефона. Внесенные средства будут активированы после приложения проездного к желтому терминалу в метро.
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