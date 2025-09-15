Движение поездов восстановлено на МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги восстановлено, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской ППК.

По данным компании, пригородные электропоезда курсируют в графике на участке Ленинградский вокзал – Зеленоград-Крюково, в том числе на МЦД-3.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства и добавили, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00.

О сбое в движении пригородных составов стало известно 15 сентября в 15:42 по московскому времени. Он произошел по техническим причинам. Из-за этого ожидание 10 электричек, которые следовали в сторону Москвы, составляло около 20 минут.

