Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пригородные поезда задерживаются на МЦД-3 в сторону Москвы. Об этом предупредили в пресс-службе Московско-Тверской ППК.

По информации компании, 15 сентября в 15:42 по московскому времени на участке от Зеленограда-Крюкова до Москвы произошел сбой в движении пригородных составов МЦД-3 по техническим причинам. В связи с чем в настоящее время период ожидания 10 электричек, следующих в сторону Москвы, составляет около 20 минут.

Октябрьская железная дорога (ОЖД) принесла извинения за доставленные неудобства и заверила, что специалисты работают над сокращением времени задержки.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" или по телефону горячей линии 8 (800) 775-00-00.

Ранее сообщалось, что движение электричек Ленинградского направления ОЖД изменится 16, 18 и 20 сентября из-за ремонтно-путевых работ. Некоторые поезда на участке Москва – Клин – Москва отменят, часть электричек проследует укороченным маршрутом.

