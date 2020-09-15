Движение электричек на Ярославском направлении МЖД ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение электричек на Ярославском направлении Московской железной дороги ввели в график, сообщает Агентство "Москва".

Электропоезда отправляются в рейсы по расписанию. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее интервалы движения нескольких пригородных электричек на Монинской ветке Ярославского направления были увеличены по техническим причинам.

В августе сбой в движении поездов произошел на МЦД-2 и Курском направлении МЖД. Он случился по техническим причинам.

Кроме того, несколько электричек на Киевском направлении МЖД задерживались из-за остановки грузового поезда. Он встал на перегоне Латышская – Нара по техническим причинам.