Поезда на Монинской ветке Ярославского направления следуют с увеличенными интервалами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения нескольких пригородных электричек на Монинской ветке Ярославского направления увеличены по техническим причинам. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители МЖД.

По информации пресс-службы Московской железной дороги, железнодорожники принимают меры для введения движения электропоездов в график.

В августе сбой в движении поездов произошел на МЦД-2 и Курском направлении МЖД. Он случился по техническим причинам.

Кроме того, несколько электричек на Киевском направлении МЖД задерживались из-за остановки грузового поезда. Он встал на перегоне Латышская – Нара по техническим причинам.