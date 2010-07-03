Самолет Sukhoi Superjet 100 может сменить название

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после серии проблем и катастрофы в Шереметьево может сменить название. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Что касается ребрендинга – может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название", – сказал Чемезов в интервью РБК.
Глава "Ростеха" выразил мнение, что нужно отходить "от сильной зависимости от иностранных комплектующих". Он пояснил, что сейчас каждый российский гражданский самолет убыточен, расходы на них покрываются за счет военной статьи.
Весной 2018 года частный авиационный холдинг S7 Group подписал с компанией "Гражданские самолеты Сухого" соглашение о поставках укороченного лайнера SSJ75. Этот проект основан на сети полетов времен СССР, когда основными самолетами гражданской авиации были Ту-154 на 160 мест и Ту-134 на 75 мест, отметил Филев.
В конце августа производитель SSJ100 опроверг отказ мексиканской авиакомпании Interjet от российских самолетов. Представители "Гражданских самолетов Сухого" пояснили, что речи об отказе от лайнеров и их возврате не идет.
5 мая SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в воздушную гавань. При аварийной посадке он загорелся. Погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Пострадавшими числятся 10 человек
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