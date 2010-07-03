Инцидент с тросом SSJ прокомментировали в Шереметьеве

Фото: телеграм канал Life Shot

В столичном аэропорту Шереметьево получили уведомление об инциденте с тросом самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100. Если информация подтвердится, аэродром выяснит причины случившегося, передает РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что перед вылетом лайнера из Москвы не был отцеплен трос заземления. Это не помешало провести посадку в Ижевске, однако воздушное судно было повреждено тросом. Отмечалось, что самолет отстранили от полетов.

Ранее технические причины заставили пилотов прервать полет рейса Ульяновск – Москва. Самолет вернулся в аэропорт, а прокуратура занялась проверкой инцидента.

