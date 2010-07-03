Sukhoi Superjet 100 Ульяновск – Москва прервал взлет

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Компания "Аэрофлот" подтвердила задержку самолета Sukhoi Superjet 100 из Ульяновска в Москву по технической причине, передает РИА Новости.

Как заявил представитель авиакомпании, пассажиры будут отправлены рейсом SU1289 на воздушном судне большей вместимости Airbus A320, вылет запланирован в 05.20.

В транспортной прокуратуре подтвердили поступившую ранее информацию, что при взлете у самолета возникла проблема с гидросистемой, сработала аварийная система. После этого все пассажиры отказались лететь этим самолетом.

В настоящий момент пассажиры обеспечиваются всем необходимым и размещены в гостиницы.