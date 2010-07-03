Пассажиров прервавшего полет SSJ отправили в Москву на Airbus A320

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самолет Airbus A320 доставил в Москву пассажиров борта "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, который накануне по техническим причинам вернулся в аэропорт Ульяновска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора аэродрома Сергея Наконечного.

По его словам, причины произошедшего выясняет инспектор приволжского управления гражданской авиации.

"Сработала сигнализация, и экипаж был вынужден прервать взлет. Отказа гидросистемы не было", – уточнил Наконечный.

Ранее сообщалось, что при взлете у самолета возникла проблема с гидросистемой, сработала аварийная система. После этого все пассажиры отказались лететь этим самолетом. После приземления их обеспечили всем необходимым и разместили в гостиницах.

