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17:30

Два самолета столкнулись в аэропорту Праги

происшествия транспорт

17:30

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Фото: twitter.com/flyrosta

В пражском международном аэропорту имени Вацлава Гавела столкнулись два самолета Boeing 737-800 чешской авиакомпании Smartwings, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел во время руления самолетов до их выезда на взлетно-посадочную полосу. В результате лайнеры коснулись друг друга крыльями.

Самолеты должны были вылететь из Праги в Фуншал (остров Мадейра) и Монастир (Тунис). На их борту находились 278 пассажиров.

Никто не пострадал. Компания предоставила пассажирам места на других лайнерах.

Ранее самолет, следовавший из Киева в египетский Шарм-эш-Шейх, совершил вынужденную посадку в Одессе из-за сообщения о бомбе на борту.

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происшествия транспорт

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