Прокуратура проверит инцидент с SSJ 100 в Ульяновске

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Ульяновская транспортная прокуратура проверит инцидент с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, который вернулся в аэропорт Ульяновска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Приволжской транспортной прокуратуры.

18 мая лайнер, который должен был следовать из Ульяновска в Шереметьево, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По словам генерального директора аэропорта Сергея Наконечного, на борту сработала сигнализация и экипаж был вынужден прервать взлет. Расследованием также занимается инспектор Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации.

Следующим утром все пассажиры, в том числе один ребенок, отправились в Москву на резервном самолете. Они уже прибыли в столицу. До этого их обеспечили всем необходимым и разместили в гостиницах.