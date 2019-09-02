Минпромторг опроверг отказ от укороченной версии SSJ

11:05
11:05
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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
В Минпромторге РФ опровергли сообщения об отказе развивать укороченную версию Sukhoi SuperJet.
"Информация об отказе развития семейства SSJ не соответствует действительности", – заявил РИА Новости представитель ведомства. Он пояснил, что "соглашение о намерениях с S7 рассматривается нами как перспектива развития программы".
По словам представителя Минпромторга, расчеты, сделанные в ходе разработки предварительного проекта SSJ 75, показали, что "российско-французский двигатель SAM146 переразмерен и не обеспечит экономическую эффективность эксплуатации в авиакомпаниях". В связи с этим, пояснили в ведомстве, Минпромторг совместно с авиапроизводителями запустил проекты по созданию российского двигателя ПД-8 и комплектующих изделий. Речь идет о 34 самолетных системах и бортовом оборудовании, уточнил собеседник агентства. "В дальнейшем, при условии наличия развитой региональной системы ППО, частных инвестиций и якорного заказа, мы планируем запуск укороченной коммерческой версии", – отметил представитель Минпромторга.
Ранее владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев рассказал в интервью "Ведомостям", что в Минпромторге передумали создавать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса.
Весной 2018 года частный авиационный холдинг S7 Group подписал с компанией "Гражданские самолеты Сухого" соглашение о поставках укороченного лайнера SSJ 75. Этот проект основан на сети полетов времен СССР, когда основными самолетами гражданской авиации были Ту-154 на 160 мест и Ту-134 на 75 мест, отметил Филев.
В конце августа производитель SSJ 100 опроверг отказ мексиканской авиакомпании Interjet от российских самолетов. Представители "Гражданских самолетов Сухого" пояснили, что речи об отказе от лайнеров и их возврате не идет.
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