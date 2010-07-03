Производитель SSJ 100 опроверг отказ Interjet от самолетов

12:36
12:36
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Мексиканская авиакомпания Interjet не планирует отказываться от самолетов Sukhoi Superjet 100 и возвращать их производителю, сообщил ТАСС представитель компании "Гражданские самолеты Сухого" – "дочки" Объединенной авиастроительной корпорации, которая занимается производством лайнеров.
"Речь не идет об отказе от самолетов SSJ 100 и их возврате. Прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании", – сказал представитель ГСС.
Собеседник агентства уточнил, что изменение интенсивности эксплуатации SSJ 100 в Interjet является результатом различных факторов, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли страны.
"Производитель SSJ 100 и партнеры программы активно работают с авиакомпанией. Сформирован пакет предложений, направленный на улучшение показателей эксплуатации SSJ 100 в парке мексиканского перевозчика", – добавил он.
Источник ТАСС, близкий к Interjet, добавил, что в авиакомпании также рассматривается вариант с передачей SSJ 100 в "мокрый лизинг" (вместе с экипажем и обслуживающим персоналом) стороннему перевозчику.
Ранее "Ведомости" со ссылки на источники сообщили, что Interjet ищет покупателя для SSJ 100, находящихся в ее парке. Причиной такого решения, по данным газеты, стало тяжелое финансовое состояние перевозчика.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что продажа Interjet самолетов SSJ 100 не бьет по имиджу российского авиапрома и лайнеры со временем будут становиться все лучше.
Interjet – второй по величине эксплуатант SSJ 100 после "Аэрофлота". Сейчас только шесть таких самолетов из парка Interjet продолжают полеты. Еще семь не летают больше года, пять стоят с осени 2018 года, три – с декабря 2018-го – января 2019 года и последний – с марта 2019 года.
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