Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 ищет покупателя на российские самолеты – СМИ

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Последний зарубежный эксплуатант Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) – мексиканская Interjet – распродает российские самолеты. Сейчас из 22 лайнеров в парке авиакомпании регулярно летает лишь шесть, сообщают "Ведомости".

О намерении избавиться от самолетов агентству рассказали люди, близкие к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), дочка которой – "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) – занимается производством SSJ100.

Причиной такого решения является тяжелое финансовое состояние Interjet. Компания стала проигрывать конкуренцию после того, как в 2016–2017 году обвалился песо и подорожал керосин.

Компания постепенно перестала платить за запчасти как ГСС, так и производителю двигателей для самолетов – Powerjet (СП ОДК и французской Safran). Приходилось часть самолетов ставить на прикол и снимать с них запчасти для поддержания летной годности другой части парка.

Interjet – второй по величине эксплуатант SSJ100 после "Аэрофлота". В 2015-м – начале 2016 года компания считалась лучшим эксплуатантом, показывая налет до 8–9 часов в сутки.

В настоящее время только шесть SSJ100 из парка Interjet продолжают полеты. Еще семь не летают больше года, пять стоят с осени 2018 года, три – с декабря 2018-го – января 2019 года и последний – с марта 2019 года.

5 мая SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в воздушную гавань. При аварийной посадке он загорелся.

Погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Пострадавшими числятся 10 человек.

По некоторым данным, в Sukhoi Superjet 100 ударила молния. Она запустила череду событий, которые привели к катастрофе. Одна из версий – конструктивные недостатки самолета.