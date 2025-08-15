Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 07:28

Транспорт

Ограничения сняты в аэропорту Самары

Фото: depositphotos/Shebeko

Аэропорт Самары открыт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, уточнил Кореняко.

Аналогичные ограничения были введены в ночь на 15 августа в аэропортах Саратова и Тамбова. Спустя время авиагавани вновь открылись на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. В ведомстве отмечали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров.

