Ограничения сняты в аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова

Фото: depositphotos/fifg

Аэропорты Волгограда, Саратова и Тамбова вновь открыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, летевших в Волгоград, и один самолет, совершавший рейс в Саратов.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда вечером 14 августа. Уже ночью аналогичные меры объявили в авиагаванях Саратова и Тамбова.

Кроме того, такие же ограничения ввели в самарском аэропорту – на момент публикации они еще продолжают действовать. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.