15 августа, 06:58Транспорт
Ограничения сняты в аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова
Фото: depositphotos/fifg
Аэропорты Волгограда, Саратова и Тамбова вновь открыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, летевших в Волгоград, и один самолет, совершавший рейс в Саратов.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда вечером 14 августа. Уже ночью аналогичные меры объявили в авиагаванях Саратова и Тамбова.
Кроме того, такие же ограничения ввели в самарском аэропорту – на момент публикации они еще продолжают действовать. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Авиабилеты в РФ могут подорожать из-за нового сбора для ремонта и строительства аэропортов