Авиакомпания Red Wings возобновит полеты по расписанию 16 августа

Фото: 123RF/sikaraha

Авиакомпания Red Wings заявила, что рейсы возобновят работу по расписанию в среду, 16 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Согласно информации, авиакомпания "Икар" выполнит семь перелетов для перевозки пассажиров Red Wings. Перевозчик добавил, что все три самолета Boeing-777 исправны и выполняют рейсы.

"Мы понимаем, что три дня были крайне сложными. Вместе с тем сотрудники предприняли все возможные усилия, направленные на создание комфортных условий и исправление ситуации, связанной с задержками рейсов", – говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings.

Как сообщалось, авиакомпания Red Wings отменила рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эль-Шейх. В связи с этим представители авиакомпании предложили людям улететь не 15 августа, а 16 августа.

В качестве извинений пассажирам предоставили холодные напитки и горячее питание в терминале аэропорта. Помимо этого, авиакомпания предложила временно заселить людей в гостиницу за счет Red Wings.

За последнюю неделю Red Wings задержала сразу несколько рейсов. Один такой случай произошел на рейсе Екатеринбург – Анталья. Тогда представители авиакомпании заявляли, что у них сломались сразу два самолета. Из-за этого пришлось изменить график вылета.

В результате пассажиров задержанных рейсов перевезли на резервных самолетах авиакомпании и на вспомогательном борте "Икар".

Сотни туристов не смогли улететь в Египет из-за проблем авиакомпании RedWings