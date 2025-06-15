Временные ограничения введены в аэропорту Тамбова

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Введены временные ограничения в аэропорту Тамбова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее подобные временные ограничения были введены в отношении аэропорта Калуги. Однако уже в течение получаса они были отменены. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.