15 июня, 05:12Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Тамбова
Фото: depositphotos/nitinut380
Введены временные ограничения в аэропорту Тамбова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее подобные временные ограничения были введены в отношении аэропорта Калуги. Однако уже в течение получаса они были отменены. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.