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15 июня, 05:12

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Тамбова

Фото: depositphotos/nitinut380

Введены временные ограничения в аэропорту Тамбова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее подобные временные ограничения были введены в отношении аэропорта Калуги. Однако уже в течение получаса они были отменены. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

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