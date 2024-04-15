ГИБДД проведет усиленный рейд в Москве с 16 по 19 апреля

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С 16 по 19 апреля сотрудники ГИБДД организуют в Москве усиленный рейд. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления ведомства.

Из сообщения следует, что мероприятия будут направлены на выявление случаев незаконного владения транспортом, подделанных документов и изменений маркировочных обозначений автомобилей.

Ранее в России внесли изменения в правила сдачи экзамена на права. Помимо прочего, к экзаменам в ГИБДД будут допускаться только те, кто окончил проверенные автошколы. Для кандидатов в водители во время практического экзамена увеличили число штрафных баллов с 5 до 7.

Автоэксперт Антон Шапарин, комментируя нововведения, заявил, что они помогут водителям. Ранее действующую систему он назвал "проводником денег в ГИБДД".

