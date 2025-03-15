Аэропорт Волгограда снял ограничения на полеты

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Ограничения на полеты отменили в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры безопасности были сняты в 07:15 по московскому времени. Они вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были объявлены в аэропортах Волгограда и Саратова в ночь на 15 марта. Обе воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы. Спустя некоторое время в саратовском аэропорту сняли ограничения.

Этой ночью средства ПВО в Волгоградской области уничтожили вражеские беспилотники в Котовском, Городищенском, Калачевском районах, а также в южной части Волгограда. При атаке БПЛА никто не пострадал, объекты инфраструктуры не повреждены.