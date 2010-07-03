Расписание электричек изменится на Ярославском направлении МЖД

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Расписание электричек на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится 16-17 марта.

Как сообщает пресс-служба МЖД, движение ограничат из-за прокладки тоннеля для будущего подземного перехода на строящейся остановке "Северянин".

Уточняется, что из расписания выведут несколько пригородных поездов и экспрессов, курсирующих между Москвой и станциями "Монино", "Пушкино" и "Сергиев Посад".

При этом изменится время отправления, прибытия и количество остановок у некоторых электропоездов. Корректировки коснутся пунктов "Москва-3", "Маленковская", "Яуза" и "Северянин".

Ранее стало известно, что расписание электричек Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) изменится во второй половине марта.