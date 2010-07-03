Расписание электричек Ленинградского направления ОЖД изменится

Расписание электричек Московско-Тверской пригородной пассажирской компании изменится во второй половине марта, сообщает пресс-служба перевозчика.

Речь идет о движении поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок). Не будут курсировать 10 поездов от Москвы до Твери и 10 – обратно. Изменения необходимы из-за модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги.

Помимо этого, изменится время отправления/прибытия и маршрут следования некоторых пригородных поездов МТППК. Всю подробную информацию можно найти на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе "Пассажирам". Также актуальное расписание всегда можно найти в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", доступном для iOS и Android.

Ранее сообщалось, что стоимость разовых билетов для взрослых и детей в возрасте с пяти до семи лет на ряд экспрессов Московской железной дороги (МЖД) изменится с 30 марта 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК", речь идет о поездах сообщением Москва – Александров, Москва – Тула и Москва – Калуга. Новые тарифы будут опубликованы на сайте в разделе "Расписание и стоимость". Купить билеты на пригородные поезда повышенной комфортности с указанием мест можно не ранее чем за 10 дней до даты поездки.