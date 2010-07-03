Стоимость проезда на ряд поездов МЖД изменится

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Стоимость разовых билетов для взрослых и детей в возрасте с пяти до семи лет на ряд экспрессов Московской железной дороги (МЖД) изменится с 30 марта 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК", речь идет о поездах сообщением Москва – Александров, Москва – Тула и Москва – Калуга.

"Новые тарифы будут опубликованы на сайте в разделе "Расписание и стоимость", – добавили в компании.

Купить билеты на пригородные поезда повышенной комфортности с указанием мест можно не ранее чем за 10 дней до даты поездки.

Ранее сообщалось, что в 2019 году у пассажиров электричек на всех направлениях МЖД появится возможность купить билет через мобильное приложение.