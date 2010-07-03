Собянин сообщил о планах реконструкции остановочных пунктов МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Москвы планируют реконструировать и благоустроить остановочные пункты на первых двух направлениях Московских центральных диаметров. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



К запуску #МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" реконструируем и благоустроим остановочные пункты на этих направлениях. Вместе с #РЖД и пригородным перевозчиком #ЦППК поставим на платформах скамейки, электронные табло, колонны экстренной связи и навесы от непогоды. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 марта 2019 г.

Первые два диаметра проекта МЦД "Одинцово – Лобня" и "Нахабино – Подольск" запустят в конце 2019 – начале 2020 года. График работы нового вида транспорта выстроят, как в метро. В часы пик поезда будут ходить с интервалом пять-шесть минут.

Оплатить проезд можно будет "Тройкой", причем на МЦД будет действовать программа лояльности карты. За каждое пополнение "Кошелька" на сумму от 250 рублей пассажиры будут получать бонусы и скидки от партнеров программы лояльности. Размер кэшбэка составит 3 процента от внесенной суммы.

