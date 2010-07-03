Систему ж/д транспорта в Москве обновят в течение пяти лет

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В ближайшие пять лет будут завершены основные работы по созданию новой системы железнодорожного транспорта столицы. Такое заявление сделал Сергей Собянин в ходе итоговой панельной дискуссии на IX Московском гражданском форуме "Мой город – мой район. Перспективы развития", передает Агентство "Москва".

Глава города отметил, что с появлением новой системы транспорта, включающей пригородное сообщение и наземное метро, повысится уровень комфорта проживания. Кроме того, изменения позитивно отразятся на экологии, экономике и производительности труда.

Выступая на мероприятии, Собянин отметил, что управление столицей стало почти невозможным без "умных" технологий. "Во многих городах есть огромное количество "фишек", которых в Москве нет. <...> Но чем сильна Москва и ее программа "Умный город"? Она направлена в первую очередь на предоставление новых качественных услуг", – заключил мэр.

Важным этапом в развитии столичного железнодорожного транспорта станет создание Московских центральных диаметров. Два первых МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск собираются запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Новый вид транспорта будет возить пассажиров с 05:30 до 01:00. На маршрутах будут поезда "Иволга". Оплачивать проезд пассажиры смогут картой "Тройка".

Ранее на форуме Собянин также поддержал идею проведения электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Он добавил, что необходимо создать систему общественного контроля за реализацией данного эксперимента.