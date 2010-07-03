Систему ж/д транспорта в Москве обновят в течение пяти лет

В ближайшие пять лет будут завершены основные работы по созданию новой системы железнодорожного транспорта столицы. Такое заявление сделал Сергей Собянин в ходе итоговой панельной дискуссии на IX Московском гражданском форуме "Мой город – мой район. Перспективы развития", передает Агентство "Москва".
Глава города отметил, что с появлением новой системы транспорта, включающей пригородное сообщение и наземное метро, повысится уровень комфорта проживания. Кроме того, изменения позитивно отразятся на экологии, экономике и производительности труда.
Выступая на мероприятии, Собянин отметил, что управление столицей стало почти невозможным без "умных" технологий. "Во многих городах есть огромное количество "фишек", которых в Москве нет. <...> Но чем сильна Москва и ее программа "Умный город"? Она направлена в первую очередь на предоставление новых качественных услуг", – заключил мэр.
Важным этапом в развитии столичного железнодорожного транспорта станет создание Московских центральных диаметров. Два первых МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск собираются запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Новый вид транспорта будет возить пассажиров с 05:30 до 01:00. На маршрутах будут поезда "Иволга". Оплачивать проезд пассажиры смогут картой "Тройка".
Ранее на форуме Собянин также поддержал идею проведения электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Он добавил, что необходимо создать систему общественного контроля за реализацией данного эксперимента.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.