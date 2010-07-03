Собянин поддержал идею проведения электронного голосования на выборах в Мосгордуму

Сергей Собянин принял участие в IX Московском гражданском форуме, который проходит в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Это площадка для обмена мнениями и опытом в сфере развития общественного сектора и повышения его роли в жизни столицы. Основная тема в этом году: "Мой город – мой район. Перспективы развития".
Председателя комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов в ходе своего выступления на итоговой панельной дискуссии озвучил идею проведения электронного голосования в Москве и обратился к мэру с просьбой поддержать эксперимент. Собянин, в свою очередь, поддержал проведение эксперимента на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года.
"Мы все больше и больше живем в виртуальной среде. И все меньше и меньше желающих приходить на выборы. Вы видите, что с явкой творится – все ниже, и ниже, и ниже. Надо дать другую возможность, чтобы человек мог, не выходя из своего дома, из своей дачи, двигаясь в общественном транспорте, мог принять решение – проголосовать. Да, это сложно. Это кажется невозможным. Но мы же понимаем, что это рано или поздно будет. Почему мы должны плестись в хвосте? Давайте первыми сделаем этот шаг. Давайте будем лидерами", – сказал Собянин, комментируя предложение
При этом он отметил, что необходимо создать систему общественного контроля за реализацией данного эксперимента.
До форума проводились многочисленные "круглые столы" по ключевым вопросам городской повестки, в которых приняли участие более 1,5 тысячи человек. 5 марта прошли дискуссии по пяти основным тематическим блокам: "Мой район", "Строительство и реновация", "Транспортный каркас Москвы", "Социальное развитие города" и "Гражданское общество".
Организатором IX Московского гражданского форума выступила Общественная палата Москвы. В его работе участвуют члены Палаты, лидеры некоммерческих организаций и бизнес-сообщества, а также руководители органов исполнительной власти города.
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