Электричка сбила мужчину у платформы "Тимирязевская" в столице

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пригородный электропоезд насмерть сбил мужчину в районе платформы "Тимирязевская" Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД).

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД, по предварительным данным, он перебегал пути перед близко идущим поездом.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

15 февраля мужчину зажало на станции "Долгопрудная" при попытке залезть на перрон перед подъезжающим поездом.