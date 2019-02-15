Мужчину зажало между поездом и перроном на станции МЖД

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчину зажало на станции "Долгопрудная" Московской железной дороги (МЖД) при попытке залезть на перрон перед подъезжающим поездом.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЖД, инцидент произошел 13 февраля во время прибытия на платформу пригородного поезда №6516 Москва – Икша.

Мужчина, нарушая правила безопасного поведения на железной дороге, находился на путях и пытался залезть на платформу, отметили в пресс-службе.

Машинист подал световые и звуковые сигналы, а также применил экстренное торможение. Однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда.

В результате мужчина оказался зажатым между платформой и первым вагоном электропоезда. На место были незамедлительно вызваны спасатели.

13 февраля подростки 9 и 13 лет, следуя "зацепом" на крыше электропоезда со станции "Хлебниково" МЖД, сорвались и упали вблизи станции "Водники".