Более 20 электричек отменят на Ярославском направлении МЖД 16 февраля

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Более 20 электричек отменят на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) 16 февраля.

Расписание будет скорректировано из-за строительных работ на станции "Лосиноостровская", сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компания (ЦППК).

В ЦППК призвали пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок. Ранее говорилось об изменении графика движения электропоездов с 15 по 18 февраля.

Сотрудники МЖД работают в усиленном режиме из-за ухудшения погодных условий. Железнодорожники непрерывно очищают пути от заносов.