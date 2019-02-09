Пересадки на "Ласточки" Тверь – Торжок станут удобнее

С 11 февраля время пересадки между "Ласточками" Москва – Тверь и Тверь – Торжок сократят, передает Агентство "Москва".
Как уточнили в пресс-службе МТППК, после оптимизации расписания пересесть с двух вечерних "Ласточек" Москва – Тверь на скорые поезда Тверь – Торжок можно будет за 23 минуты вместо 53 и 37 минут. При этом общее время в пути из Москвы до Торжка составит около трех часов.
Сообщается, что изменения в расписание также будут внесены и в обратном направлении. Согласно новому графику движения, время в пути дневной "Ласточки" Торжок – Тверь сократится на 20 минут. Это позволит уменьшить время пересадки на московскую "Ласточку" с 48 до 29 минут.
Кроме этого, с 11 февраля изменится расписание вечернего поезда Ржев – Торжок. Уже с понедельника электропоезд будет прибывать в Торжок в 18:56 вместо 19:16.
Корректировка на 20 минут даст пассажирам возможность успевать пересаживаться на "Ласточку" Торжок – Тверь отправлением в 19:15.
Ранее сообщалось, что в 2019 году у пассажиров электричек на всех направлениях МЖД появится возможность купить билет через мобильное приложение. Сейчас с помощью смартфона можно купить билеты на Павелецком, Ярославском и Казанском направлениях.
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