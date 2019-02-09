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03:58

Пересадки на "Ласточки" Тверь – Торжок станут удобнее

транспорт

03:58

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Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

С 11 февраля время пересадки между "Ласточками" Москва – Тверь и Тверь – Торжок сократят, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе МТППК, после оптимизации расписания пересесть с двух вечерних "Ласточек" Москва – Тверь на скорые поезда Тверь – Торжок можно будет за 23 минуты вместо 53 и 37 минут. При этом общее время в пути из Москвы до Торжка составит около трех часов.

Сообщается, что изменения в расписание также будут внесены и в обратном направлении. Согласно новому графику движения, время в пути дневной "Ласточки" Торжок – Тверь сократится на 20 минут. Это позволит уменьшить время пересадки на московскую "Ласточку" с 48 до 29 минут.

Кроме этого, с 11 февраля изменится расписание вечернего поезда Ржев – Торжок. Уже с понедельника электропоезд будет прибывать в Торжок в 18:56 вместо 19:16.

Корректировка на 20 минут даст пассажирам возможность успевать пересаживаться на "Ласточку" Торжок – Тверь отправлением в 19:15.

Ранее сообщалось, что в 2019 году у пассажиров электричек на всех направлениях МЖД появится возможность купить билет через мобильное приложение. Сейчас с помощью смартфона можно купить билеты на Павелецком, Ярославском и Казанском направлениях.

транспорт

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