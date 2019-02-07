График движения электричек на трех направлениях МЖД изменится в феврале

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График движения электричек Белорусского, Савеловского и Рижского направлений МЖД изменится в феврале в связи с проведением путевых работ на участке Фили – Кунцево-1. Об этом сообщается на сайте АО "Центральная ППК".

"11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 февраля на участке Фили-Кунцево-1 будут проводиться путевые работы. В связи с этим скорректированы расписания Белорусского, Савеловского и Курского направлений", – говорится в сообщении.

Компания приносит свои извинения и просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЦППК.

Ранее также сообщалось, что 12 и 13 февраля временно изменится режим движения ряда электропоездов Курского и Рижского направлений в связи с проведением в дневное время путевых работ на станции Тушино. Из-за этого на маршруте отменены 10 электропоездов.