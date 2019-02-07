Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:40

График движения электричек на трех направлениях МЖД изменится в феврале

транспорт

13:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

График движения электричек Белорусского, Савеловского и Рижского направлений МЖД изменится в феврале в связи с проведением путевых работ на участке Фили – Кунцево-1. Об этом сообщается на сайте АО "Центральная ППК".

"11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 февраля на участке Фили-Кунцево-1 будут проводиться путевые работы. В связи с этим скорректированы расписания Белорусского, Савеловского и Курского направлений", – говорится в сообщении.

Компания приносит свои извинения и просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЦППК.

Ранее также сообщалось, что 12 и 13 февраля временно изменится режим движения ряда электропоездов Курского и Рижского направлений в связи с проведением в дневное время путевых работ на станции Тушино. Из-за этого на маршруте отменены 10 электропоездов.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика