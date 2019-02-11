Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится

Расписание электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) будет изменено 15-18 февраля. Причина – работы по развитию инфраструктуры, уточнили в пресс-службе МЖД.
"На Ярославском направлении продолжается развитие инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД". С 10:00 15 февраля до 18:00 18 февраля работы пройдут на участке Москва – Лосиноостровская. Участок соединят с существующим железнодорожным полотном. Одновременно под путями на новом строящемся остановочном пункте "Северянин" прокладывают тоннель для будущего подземного перехода, который в перспективе соединит Ярославское направление с МЦК", – сообщила пресс-служба Агентству "Москва".
На время проведения работ будут выведены из расписания пригородные проезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями "Мытищи", "Болшево", "Монино", "Фрязино", "Пушкино", "Красноармейск", "Сергиев Посад" и "Александров". У некоторых поездов изменится время отправления-прибытия, поменяется число остановок на маршруте.
Также уточняется, что ведется строительство дополнительного пятого главного пути на участке Москва – Мытищи, четвертого пути на участке Мытищи – Пушкино, третьего пути на участке Мытищи – Болшево. РЖД и правительство Москвы работают над интеграцией МЦК с Ярославским направлением. В частности, остановка "Северянин" переносится ближе к станции "Ростокино".
На Белорусском направлении четыре экспресс-поезда Москва – Одинцово временно отменены. Нет в расписании и еще нескольких электричек, остальные поезда курсируют по укороченным маршрутам. Изменилось также время отправления-прибытия пригородных поездов. Новое расписание будет действовать до конца февраля.
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