Станции МЦД оборудуют кассами для маломобильных граждан

26 остановочных пунктов первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) оборудуют кассами для маломобильных пассажиров. Речь о станциях, которые должны заработать в конце 2019 – начале 2020 года, сообщил начальник управления развития рельсовых видов транспорта столичного департамента транспорта Андрей Акимов.
По его словам, кассы будут расположены ниже остальных окон, что повысит уровень комфорта для маломобильных граждан.
"Кроме того, мы готовы совместно с АО "Центральная пригородная пассажирская компания", которое является оператором двух первых диаметров, увеличивать количество таких касс, если такие запросы поступят от наших пассажиров", – цитирует Акимова ТАСС.
Он подчеркнул, что при развитии инфраструктуры МЦД в обязательном порядке учитываются интересы маломобильных граждан.
Также для маломобильных групп населения приспособлены поезда "Иволга", которые будут ходить по МЦД-1 и МЦД-2.
Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Запустить движение по МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск планируют в конце 2019 – начале 2020 года. Работать диаметры будут с 5:30 до 1:00.
Ранее стало известно, что на платформе "Окружная" Савеловского направления МЖД построят дополнительный путепровод для МЦД-1.
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