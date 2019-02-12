Новый путепровод для МЦД-1 построят на ж/д платформе Окружная

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На платформе Окружная Савеловского направления МЖД построят дополнительный путепровод. Он будет предназначаться для Московского центрального диаметра "Одинцово – Лобня" (МЦД-1), сообщает Агентство "Москва".

Также ведется строительство дополнительного надземного пешеходного перехода, который создаст внеуличный переход между радиальной линией железной дороги и МЦК. Это позволит организовать пересадку между ж/д платформой Окружная и МЦК по принципу "сухие ноги".

Новый остановочный пункт Окружная открыли в сентябре 2018 года. Он расположен на построенной ж/д эстакаде, благодаря чему появилась возможность развивать улично-дорожную сеть города.

На платформе останавливаются электрички и аэроэкспрессы, курсирующие между Москвой и аэропортом Шереметьево.

Запустить движение по МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск планируют в конце 2019 – начале 2020 года. Работать диаметры будут с 5:30 до 1:00.

Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик.