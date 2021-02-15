Водителей Подмосковья предупредили о заторах на юге и юго-востоке области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На трассах юга и юго-востока Московской области образовались большие заторы. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного Минтранса.
"На юге и юго-востоке Подмосковья образовались большие заторы: Каширское, Володарское, Домодедовское (М2 – Павловское), Носовихинское, Полтевское, Новомилетское, Зенинское, Егорьевское, Рязанское, Леоновское, Восточное, Бесединское, Зеленое, Варшавское шоссе", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что в связи с ситуацией на дорогах автобусы ходят с увеличенными интервалами.
"Если вы еще не выехали, то отложите поездку на более позднее время", – посоветовали в министерстве.
Ранее трехкилометровый затор образовался на Можайском шоссе в районе дома № 9 в Москве. Дорогу перекрыл перевернувшийся грузовик. В настоящее время движение восстановлено.
Трафик на дорогах столицы в вечернее время составил 9 баллов
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