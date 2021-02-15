Возможность безналичного пополнения "Тройки" появилась в билетных автоматах на МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В билетных автоматах на Московских центральных диаметрах (МЦД) теперь можно пополнять транспортные карты "Тройка" безналичным способом. Об этом говорится в сообщении ЦППК в Twitter.

"Новая функция работает уже на 95% автоматов МЦД, где возможна оплата картой. Особенно удобно будет пассажирам из Подмосковья – там недавно заработала "Тройка", и теперь они легко и бесконтактно смогут пополнять ее, не стоя в очередях в кассы", – говорится в сообщении.

С 1 февраля "Тройка" начала работать на городских маршрутах Московской области с фиксированным тарифом. Оплатить проезд можно по тарифу "Кошелек" в более тысячи автобусах "Мострансавто".

Это только первый этап – в будущем "Тройкой" можно будет платить за проезд на пригородных зональных маршрутах.

Глава департамента Максим Ликсутов отметил, что карты "Тройка" являются самыми безопасными и современными. Их использование в регионе позволит повысить качество транспортных услуг.

Полностью транспортная карта "Тройка" Москвы и Подмосковья заработает осенью 2021 года.