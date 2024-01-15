Движение поездов на МЦД-4 в сторону станции Железнодорожная возобновили

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Движение поездов через станцию Савеловская в сторону Железнодорожной четвертого Московского центрального диаметра возобновили. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Транспортное ведомство уточнило, что поезда курсируют в обе стороны. Меры для сокращения опозданий принимаются совместно с Московской железной дорогой.

Вечером 15 января на станции Савеловская МЦД-4 произошла остановка состава по техническим причинам. Движение поездов было затруднено в сторону Железнодорожной. К остановившемуся поезду направляли вспомогательный состав, который должен был убрать его с путей.

До этого на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии произошел сбой в движении поездов. Они не курсировали от станции "Южная" до "Серпуховской". Причиной остановки движения на серой ветке стал человек на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.