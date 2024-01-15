Остановка состава произошла на станции Савеловская МЦД-4

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Остановка состава произошла на станции Савеловская четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) по техническим причинам, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным транспортного ведомства, в настоящее время затруднено движение поездов в сторону Железнодорожной.

В Дептрансе добавили, что к остановившемуся поезду направили вспомогательный состав, который уберет его с путей. Меры для скорейшего возобновления движения поездов принимаются совместно с Московской железной дорогой.

10 января интервалы движения поездов временно увеличили на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Причиной стал человек на путях. Позднее сбой устранили.

До этого на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии также произошел сбой в движении поездов. Они не курсировали от станции "Южная" до "Серпуховской". Причиной остановки движения на серой ветке стал человек на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.