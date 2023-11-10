На северном участке Замоскворецкой линии метро были увеличены интервалы движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северном участке Замоскворецкой линии метро временно были увеличены интервалы движения поездов, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Причиной стал упавший на пути человек.

Спустя примерно 20 минут Дептранс сообщил, что график движения на Замоскворецкой линии метро был восстановлен.

Ранее движение поездов было приостановлено на станции "Пражская" Серпуховско-Тимирязевской линии из-за человека на путях. Упавшую пассажирку вытащили и передали медикам, однако позже стало известно, что они не смогли спасти ее жизнь.

Из-за случившегося не было движения составов между станциями "Бульвар Дмитрия Донского" и "Южная", в обратном направлении были увеличены интервалы.