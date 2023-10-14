Движение по всем четырем полосам Крымского моста восстановили досрочно

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Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше. Там запустили движение транспорта по четырем полосам, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Как он уточнил, работа заняла менее трех месяцев. Специалисты демонтировали поврежденные пролеты, сказал Хуснуллин. По словам вице-премьера, для пролетов специалисты применили 534 тонны металлоконструкций, на дорожное покрытие им было необходимо свыше 360 тонн асфальтобетона.

Хуснуллин напомнил, что движение по левой части моста открыли 14 сентября. Правую часть планировали восстановить 1 ноября.

"Но благодаря героическому труду каждого, кто участвовал в этой уникальной работе, нам удалось закончить с опережением сроков!", – добавил он.

В ночь на 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. В результате повреждения получили конструкции в районе 145-й опоры. Погибла семейная пара из Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала.

Движение авто по левой части Крымского моста восстановили